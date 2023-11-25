В Киев прибыл президент Швейцарии Ален Берсе

Он примет участие в международном саммите по продовольственной безопасности и встретится с Владимиром Зеленским.

В Киев с визитом прибыл президент Швейцарии Ален Берсе. Он примет участие в международном саммите по продовольственной безопасности и встретится с Владимиром Зеленским.

«Прибыл в Киев, где приму участие в международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с Президентом Владимиром Зеленским.

Основное внимание – на последствиях военной агрессии рф для продовольственной безопасности и долгосрочной поддержке Украины со стороны Швейцарии», – написал Берсе.

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