У Київ прибув президент Швейцарії Ален Берсе

Він візьме участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінеться з Володимиром Зеленським.

У Київ з візитом прибув президент Швейцарії Ален Берсе. Він візьме участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінеться з Володимиром Зеленським.

«Прибув до Києва, де візьму участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінуся з Президентом Володимиром Зеленським.

Основна увага – на наслідках військової агресії рф для продовольчої безпеки та довгостроковій підтримці України з боку Швейцарії», — написав Берсе.

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