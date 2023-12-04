Когда проводится документальная внеплановая проверка: напоминает ГНС

Документальная внеплановая проверка не предусматривается в плане работы налогового органа и проводится при наличии хотя бы одного из оснований, указанных в нормах НКУ.

Государственная налоговая служба Днепропетровской области напомнила основания для проведения документальных внеплановых проверок.

Так, документальная внеплановая проверка не предусматривается в плане работы налогового органа и проводится при наличии хотя бы одного из оснований, определенных п. 78.1 НКУ.

О проведении документальной внеплановой проверки руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) налогового органа принимает решение, оформляемое приказом.

Право на проведение документальной внеплановой проверки налогоплательщика (кроме проверок, предусмотренных пп. 78.1.22 НКУ), предоставляется только в случае, когда ему до начала проведения указанной проверки вручено в порядке, определенном ст. 42 НКУ, копию приказа о проведении документальной внеплановой проверки.

Документальная внеплановая проверка осуществляется при наличии хотя бы одного из оснований, определенных п. 78.1 НКУ.

Законодательные акты, которыми внесены изменения в налоговое законодательство в связи с введением военного положения в Украине:

Закон Украины от 03.03.2022 №2118-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения» (вступил в силу с 07.03.2022);

Закон Украины от 15.03.2022 №2120-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения» (вступил в силу с 17.03.2022);

Закон Украины от 24.03.2022 №2142-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по совершенствованию законодательства на период действия военного положения» (вступил в силу с 05.04.2022);

Закон Украины от 01.04.2022 №2173-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об администрировании отдельных налогов в период военного, чрезвычайного положения» (вступил в силу с 16.04.2022);

Закон Украины от 12.05.2022 №2260-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения», вступил в силу 27.05.2022;

Закон Украины от 30.06.2023 №3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период военного положения», вступил в силу 01.08.2023.

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