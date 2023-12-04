Можно ли выбрать любой банк для получения субсидий и льгот

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты.

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Получатели жилищной субсидии или льготы могут получать соответствующие выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.

Как отметили в Пенсионном фонде, получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, в том числе любой из уполномоченных банков.

Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Начисление и выплата льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения на территориях административно-территориальных единиц, где структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имели возможности обеспечить подготовку выплатных документов и проведение финансирования, осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 №215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения».

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