Минобороны предупреждает о фейковых аккаунтах, которые используют имя Рустема Умерова в Telegram

Граждан просят не предоставлять никакой информации.

Источник фото: Getty Images

Неизвестные используют имя и фамилию Министра обороны Украины Рустема Умерова для сбора информации от граждан Украины. Об этом предупредили в Министерстве обороны.

Аккаунт уже обозначен меткой «фейк».

«В Телеграмме неизвестные создали аккаунт, используя имя и фамилию Министра обороны Украины. Сегодня они начали собирать данные, притворяясь официальным каналом информации», - отметили в Минобороны.

Также был обнаружен еще один фейковый аккаунт.

Граждан просят не предоставлять никакой информации.

«У Рустема Умерова нет аккаунта в телеграмме», - подчеркивают в ведомстве.

Источник фото: Министерство обороны

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