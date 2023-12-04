Тревогу из-за вылета МиГ не будут объявлять, если будет точная информация, что он не представляет угрозы, — Воздушные силы

Однако не всегда можно узнать, это боевой вылет или тренировочный.

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В Украине не будут объявлять тревогу из-за российских МиГ, если вылет не будет представлять угрозы. Но точно узнать это не всегда возможно. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

«Воздушные силы и дальше будут информировать об угрозе через МиГи и предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения. В то же время руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение о реагировании на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение – не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе», - отметил Игнат.

Он добавил, что западные партнеры стран НАТО пытаются как можно быстрее и полнее информировать Украину о том или ином пролете МиГ-31К. Также есть наша разведка. Но не всегда есть информация, с ракетой летит МиГ или без, или просто перелет, или это боевой вылет, или просто тренировочный полет.

«Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы – тогда, конечно, не будет объявляться тревога», - сказал представитель Воздушных сил.

Как известно, Президент Владимир Зеленский поручил решить проблему длительных воздушных тревог из-за взлета вражеских МИГ-31. В Воздушных силах сообщили, что ищут решение проблемы.

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