Во время оккупации Херсона незаконно начислили себе 1,4 млн грн зарплаты: будут судить двух бывших чиновниц

В настоящее время суд арестовал имущество обеих фигуранток с целью дальнейшей компенсации нанесенного ущерба.

Завершено досудебное расследование двух бывших чиновниц Херсонского городского совета, которые во время оккупации города безосновательно начисляли себе повышенные зарплаты. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что своими действиями они нанесли бюджету города ущерб на 1,4 млн. грн.

Обвинительный акт направлен в суд.

«Бывшая руководительница Департамента развития объектов коммунальной собственности и ее подчиненная — начальница отдела учета — находясь в оккупированном Херсоне, сами начисляли себе заработные платы, которые иногда превышали установленные более чем в 10 раз.

В целом с января по август 2022 года бывшая должностная лицо незаконно получила более 616 тыс. гривен зарплаты, ее сообщница – более 565 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

С учетом лишнего начисления и уплаты ЕСВ местному бюджету Херсонской городской территориальной общины нанесен материальный ущерб на общую сумму 1,4 млн гривен

«В августе-сентябре 2022 года фигурантки скрылись на неподконтрольных Украине территории. Одна из них строит карьеру в органах власти оккупантов в должности так называемой службы занятости», — добавили в ГБР.

В настоящее время суд арестовал имущество обеих фигуранток с целью дальнейшей компенсации нанесенного ущерба.

Экс-чиновники обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и в легализации имущества (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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