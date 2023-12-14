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«Киевстар» возвращается: когда восстановят мобильный интернет

14:02, 14 декабря 2023
Возобновили услуги домашнего интернета и почти везде — голосовую связь.
«Киевстар» возвращается: когда восстановят мобильный интернет
Фото: rbc.ua
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Мобильный оператор «Киевстар» почти восстановил связь после масштабной атаки хакеров. Мобильный интернет начнут обновлять 14 декабря во второй половине дня. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона.

«Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это около 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% возобновлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию – это правый берег Днепра в Киеве», - заявил Комаров.

Он подтвердил, что компании не удалось по заявленному плану восстановить мобильный интернет. Ожидалось, что восстанавливать услугу начнут 14 декабря ночью.

«К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета», – пояснил директор компании.

Ранее мы писали, что из-за кибератаки на Kyivstar НБУ советует банкам запастись резервными каналами связи.

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