«Київстар» повертається: коли відновлять мобільний інтернет

Наразі відновили послуги домашнього інтернету і майже скрізь — голосовий звʼязок.

Фото: rbc.ua

Мобільний оператор «Київстар» майже відновив зв'язок після масштабної хакерської атаки. Мобільний інтернет почнуть відновлювати 14 грудня в другій половині дня. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

«Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію - це правий берег Дніпра у Києві», - заявив Комаров.

Він підтвердив, що компанії не вдалося за заявленим планом відновити мобільний інтернет. Очікувалося, що відновлювати послугу почнуть вночі 14 грудня.

«На жаль, ми поки не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету», - пояснив директор компанії.

Раніше ми писали, що через кібератаку на Kyivstar НБУ радить банкам запастися резервними каналами зв'язку.

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