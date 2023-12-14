Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівників і заступників керівників ТЦК віднесли до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, — хто ще є у переліку

Набув чинності наказ НАЗК, яким визначено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Закон про доплати військовослужбовцям і поліцейським «завис» у парламенті, - Велика Палата ВС розглянула справу

Як підкреслили судді Великої Палати Верховного Суду в справі щодо закону про додаткову винагороду військовослужбовцям, здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада не виконує владних управлінських функцій як загалом, так і щодо певної особи, тому це не може бути предметом оскарження до суду.

Лідери ЄС намагаються дійти згоди про виділення Україні 50 млрд євро допомоги та відкриття дверей до ЄС

Близько семи країн ЄС наголосили, що 50 мільярдів євро, виділених Києву, мають бути пов'язані з грошима на інші європейські пріоритети, такі як боротьба з міграцією, саме для того, щоб уникнути внутрішньої критики.

Новий закон щодо суддівської кар’єри: які правила оцінювання встановили для суддів-«п’ятирічок» у перехідних положеннях, документ

У разі систематичної (тричі) неявки судді на будь-який з етапів оцінювання на відповідність займаній посаді ВККС може розглянути питання щодо відповідності такого судді за його відсутності.

Верховний Суд висловився стосовно порядку демонтажу правомірно встановлених рекламних засобів для відновлення благоустрою населеного пункту

Особливості демонтажу рекламних засобів з метою відновлення благоустрою населеного пункту, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

«Київстар» повертається: коли відновлять мобільний інтернет

14:02, 14 грудня 2023
Наразі відновили послуги домашнього інтернету і майже скрізь — голосовий звʼязок.
«Київстар» повертається: коли відновлять мобільний інтернет
Фото: rbc.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Мобільний оператор «Київстар» майже відновив зв'язок після масштабної хакерської атаки. Мобільний інтернет почнуть відновлювати 14 грудня в другій половині дня. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

«Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію - це правий берег Дніпра у Києві», - заявив Комаров.

Він підтвердив, що компанії не вдалося за заявленим планом відновити мобільний інтернет. Очікувалося, що відновлювати послугу почнуть вночі 14 грудня.

«На жаль, ми поки не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету», - пояснив директор компанії.

Раніше ми писали, що через кібератаку на Kyivstar НБУ радить банкам запастися резервними каналами зв'язку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кондор
    Роман Кондор
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду