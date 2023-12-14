Создал фейковый обменник и завладел более 9 000 Евро: во Львове суд наказал мошенника

Мужчина арендовал нежилое помещение с запасным выходом на одной из улиц Львова и устроил в нем фейковый обменник.

Во Львове апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, которым 42-летний киевлянин признан виновным в мошенничестве. Злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Львовская областная прокуратура сообщила, что в сентябре 2022 года осужденный обманул 36-летнего жителя Червонограда.

Мужчина арендовал нежилое помещение с запасным выходом на одной из улиц Львова. Данное помещение он обустроил под предлогом пункта обмена иностранной валюты.

«В тот день, когда открылся обменник, пришел клиент с большой суммой денег для обмена.

Фигурант взял валюту и как будто пошел к сейфу внутрь помещения. Однако, завладев деньгами потерпевшего, он сбежал через черный выход», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник противоправно завладел денежными средствами в сумме более 9000 евро.

Суд согласился с доводами областных прокуроров и оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.