Створив фейковий обмінник та заволодів понад 9 000 Євро: у Львові суд покарав шахрая

Чоловік орендував нежитлове приміщення із запасним виходом на одній із вулиць Львова та влаштував у ньому фейковий обмінник.

У Львові апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, яким 42-річного киянина визнано винним у шахрайстві. Зловмиснику призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Львівська обласна прокуратура повідомила, що у вересні 2022 року засуджений ошукав 36-річного мешканця Червонограда.

Чоловік орендував нежитлове приміщення із запасним виходом на одній із вулиць Львова. Дане приміщення він облаштував під виглядом пункту обміну іноземної валюти.

«В той день, коли відкрився обмінник, прийшов клієнт із великою сумою грошей для обміну.

Фігурант взяв валюту і начебто пішов до сейфу в середину приміщення. Проте, заволодівши грошима потерпілого він втік через чорний вихід», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник протиправно заволодів грошовими коштами в сумі понад 9 000 Євро.

Суд погодився з доводами обласних прокурорів та залишив апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.