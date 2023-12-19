В Украине ввели в эксплуатацию сразу две мощные газовые скважины

Скважины будут давать более 200 тыс. кубометров газа в сутки.

Фото: facebook.com/NaftogazUGV

«Укргаздобыча» сообщила, что ввела в эксплуатацию на одном месторождении две высокодебитные скважины мощностью более 200 тыс. кубометров в сутки вместе. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений.

Чтобы восстановить эту скважину с высоким дебитом, было принято решение о бурении бокового ствола и последующего проведения нескольких стадий гидроразрыва пласта. Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительные свыше 100 тыс. куб. м голубого топлива.

Вторая – оценочно-эксплуатационная скважина также обеспечивает более 100 тыс. кубометров газа. Результат обеспечили удачный выбор местоположения на северном контуре, а также проведение четырех стадий гидроразрыва пласта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.