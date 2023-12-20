В Киеве мужчина осквернил ханукию в центре города – его уже задержала полиция

Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина осквернил установленный к празднованию иудейского праздника «Ханука» монумент.

Источник фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В столице правоохранители задержали мужчину, который осквернил ханукию в центре города.

«Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Незалежности осквернил временно установленный до празднования иудейского праздника «Ханука» монумент.

Сотрудники Шевченковского управления полиции в сотрудничестве с аналитиками криминального анализа установили и задержали нарушителя. Им оказался житель Киевщины, 1988 года рождения», - говорится в сообщении полиции Киева.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам Уголовный кодекс Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

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