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«Якщо ви побачили димок над Верховною Радою, то – так, це воно»: Олександра Устінова анонсувала прийняття парламентом закону про медичний канабіс

Верховна Рада ухвалить закон про медичний канабіс, за яким громадяни зможуть придбавати його за рецептом.

Можливість кожного відвідати свого тяжкохворого близького родича або бути присутнім на його похованні є складником конституційного права на недоторканність особистого і сімейного життя, джерелом якого є людська гідність, - Рішення Конституційного Суду

Держава зобов’язана надати кожній засудженій до позбавлення волі особі принаймні потенційну можливість короткочасного виїзду за межі колонії у зв’язку з такою винятковою особистою обставиною, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, - Конституційний Суд України ухвалив Рішення.

Не хакерська атака: стало відомо, чому виникли проблеми із сайтом Судової влади та Електронним судом

Причина – вихід з ладу обладнання на одному з майданчиків обробки даних.

Оформлення у власність приміщення на верхньому поверсі багатоквартирного будинку як нежитлової нерухомості, - ВП ВС переглянула справу після рішення ЄСПЛ

Велика Палата Верховного Суду після рішення ЄСПЛ вдихнула нове життя у справу співвласників багатоквартирного будинку щодо долі приміщення, призначеного для обслуговування комунікацій, на яке хотіли оформити право власності.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, - позиція Великої Палати ВС

Відмова у відшкодуванні судових витрат за проведення експертизи стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, не узгоджується із засадами розумності, добросовісності, справедливості та правової визначеності, - Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків касаційних судів.

  1. В Україні

У Києві чоловік осквернив ханукію у центрі міста – його вже затримала поліція

09:15, 20 грудня 2023
Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік осквернив встановлений до відзначення іудейського свята «Ханука» монумент.
У Києві чоловік осквернив ханукію у центрі міста – його вже затримала поліція
Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який осквернив ханукію у центрі міста.

«Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята «Ханука» монумент.

Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження», - сказано у повідомленні поліції Києва.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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