У Києві чоловік осквернив ханукію у центрі міста – його вже затримала поліція

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік осквернив встановлений до відзначення іудейського свята «Ханука» монумент.

Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який осквернив ханукію у центрі міста.

«Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята «Ханука» монумент.

Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження», - сказано у повідомленні поліції Києва.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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