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  1. В Украине

Почему органы юстиции отказывают в государственной регистрации общественных формирований: объяснение

23:41, 21 декабря 2023
В случае отказа в государственной регистрации документы, представленные для государственной регистрации (кроме документа об уплате административного сбора) возвращаются заявителю.
Почему органы юстиции отказывают в государственной регистрации общественных формирований: объяснение
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило, почему органы юстиции отказывают в государственной регистрации общественных формирований.

Статьей 28 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" определен перечень оснований на основе которых принимается решение об отказе в государственной регистрации, это также касается и общественных формирований.

Так, в государственной регистрации, в том числе и общественных формирований, может быть отказано, если:

  1. документы представлены лицом, не имеющим на это полномочий;
  2. в Едином государственном реестре содержатся сведения о судебном решении о запрете проведения регистрационного действия;
  3. документы поданы к ненадлежащему субъекту государственной регистрации;
  4. установлен факт применения санкций в соответствии с Законом Украины "О санкциях", которые делают невозможным проведение государственной регистрации;
  5. документы или сведения, перечень которых определен Законом, представлены не в полном объеме;
  6. документы противоречат требованиям Конституции и законам Украины;
  7. документы противоречат уставу общественного формирования;
  8. нарушен установленный законом порядок создания юридического лица, общественного формирования, не имеющего статуса юридического лица;
  9. наименование юридического лица не отвечает требованиям Закона;
  10. учредитель (участника) создаваемого юридического лица находится в состоянии прекращения в результате ликвидации (касается общественных союзов);
  11. установлено несоответствие сведений, указанных в заявлении о государственной регистрации, сведениям, указанным в документах, поданных для государственной регистрации, или сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре или других информационных системах, использование которых предусмотрено Законом;
  12. установлено несоответствие сведений, указанных в документах, поданных для государственной регистрации, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре или других информационных системах, использование которых предусмотрено Законом;
  13. документы предоставлены с нарушением установленного законодательством срока для их представления, кроме документов по конечному бенефициарному владельцу юридического лица;
  14. документы для государственной регистрации прекращения юридического лица представлены:
  • раньше срока, установленного Законом;
  • в отношении юридического лица, которое прекращается в результате его ликвидации и является учредителем (участником) других юридических лиц и/или имеет не закрытые обособленные подразделения, и/или учредителем третейского суда;
  • в отношении ликвидируемого юридического лица, в отношении которого поступили сведения о наличии задолженности по уплате налогов и сборов и/или наличии задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • относительно юридического лица, относительно которого поступили сведения о наличии задолженности по уплате страховых средств в Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования;
  • в отношении юридического лица, которое прекращается в результате ликвидации, в отношении которого поступили сведения об открытом исполнительном производстве.

Уведомление об отказе в проведении государственной регистрации должно содержать ссылку на конкретную норму (пункт, статью) законодательства с указанием, что именно нарушено при оформлении и представлении документов, а также должно быть указано, какой пункт или статья поданного заявителем документа (устава, протокола) и т.п.) не соответствует нормам законодательства.

Отказ в государственной регистрации по основаниям, не предусмотренным Законом, а также отказ в государственной регистрации (легализации) профессионального союза, его организации или объединения не допускается.

Сообщения об отказе в государственной регистрации с указанием исключительного перечня оснований для отказа и решения субъекта государственной регистрации об отказе в государственной регистрации размещаются на портале электронных сервисов или с использованием Единого государственного вебпортала электронных услуг в день отказа в государственной регистрации.

В случае отказа в государственной регистрации документы, представленные для государственной регистрации (кроме документа об уплате административного сбора), возвращаются заявителю не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от заявителя заявления об их возврате.

После устранения причин, послуживших основанием отказа в государственной регистрации, заявитель может повторно подать документы для государственной регистрации. При этом в случае отказа в государственной регистрации административный сбор не возвращается. В то же время, если в течение месяца со дня принятия решения об отказе заявителем повторно поданы документы для соответствующей государственной регистрации, административный сбор повторно не взимается.

Перечень оснований для отказа в государственной регистрации достаточно расширен и чтобы качественно подготовить документы, перед представлением их на регистрацию советуют заявителям ознакомиться с положениями Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", а также нормами специального законодательства регулирует вопросы деятельности общественных организаций, политических партий, профсоюзов и т.п., которые устанавливают требования к документам, и регламентируют процедуру государственной регистрации их создания, внесения изменений или прекращения деятельности.

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