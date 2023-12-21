Чому органи юстиції відмовляють у державній реєстрації громадських формувань: пояснення

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються заявнику.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило, чому органи юстиції відмовляють у державній реєстрації громадських формувань.

Статтею 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено перелік підстав на основі яких приймається рішення про відмову у державній реєстрації, це також стосується і громадських формувань.

Так, в державній реєстрації, зокрема і громадських формувань, може бути відмовлено, у разі коли:

документи подано особою, яка не має на це повноважень; у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії; документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації; встановлений факт застосування санкцій відповідно до Закону України “Про санкції”, які унеможливлюють проведення державної реєстрації; документи або відомості, перелік яких визначений Законом, подані не в повному обсязі; документи суперечать вимогам Конституції та законів України; документи суперечать статуту громадського формування; порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи; найменування юридичної особи не відповідає вимогам Закону; засновник (учасника) юридичної особи, що створюється, знаходиться у стані припинення в результаті ліквідації (стосується громадських спілок); встановлена невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено Законом; встановлена невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено Законом; документи надані з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання, крім документів щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:

раніше строку, встановленого Законом;

щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи, та/або є засновником третейського суду;

щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості зі сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;

щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження.

Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.

Відмова у державній реєстрації з підстав, не передбачених Законом, а також відмова у державній реєстрації (легалізації) професійної спілки, її організації або об’єднання не допускається.

Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації. При цьому, у разі відмови у державній реєстрації адміністративний збір не повертається. Водночас якщо протягом місяця з дня прийняття рішення про відмову заявником повторно подано документи для відповідної державної реєстрації, адміністративний збір повторно не справляється.

Перелік підстав для відмови в державній реєстрації достатньо розширений і аби якісно підготувати документи, перед поданням їх на реєстрацію радять заявникам ознайомитися з положеннями Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, а також, нормами спеціального законодавства що регулює питання діяльності громадських організацій, політичних партій, профспілок тощо, які встановлюють вимоги до документів, та регламентують процедуру державної реєстрації їх створення, внесення змін або припинення діяльності.

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