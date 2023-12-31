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Как получить свидетельство о рождении ребенка за границей: разъяснение

14:40, 31 декабря 2023
Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.
Как получить свидетельство о рождении ребенка за границей: разъяснение
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Министерство юстиции Украины напомнило, как получить свидетельство о рождении ребенка за границей. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Чтобы получить свидетельство о рождении ребенка за границей, необходимо обратиться в дипломатическое учреждение или консульство Украины в стране, где родился ребенок. Там производится и определение происхождения ребенка, а также присвоением фамилии, имени и отчества.

Как происходит регистрация рождения?

  1. письменное или устное заявление родителей или одного из них подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей;
  2. в случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками;
  3. после заявления родителей ребенка или других лиц, консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Какие документы следует предъявить консулу для регистрации?

  1. Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, оказывавшего пособие при родах.
  2. Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).
  3. Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).

В течение какого срока следует подать заявление о регистрации?

Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.

Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.

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