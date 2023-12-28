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  1. В Украине

Минприроды разрешило строительство деревообрабатывающего завода на Закарпатье: что будет с лесами

16:07, 28 декабря 2023
Минприроды согласовало строительство завода Юрушева на Закарпатье, активисты против.
Минприроды разрешило строительство деревообрабатывающего завода на Закарпатье: что будет с лесами
Источник фото: Антикор
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В Закарпатской области утвердили строительство одного из крупнейших деревообрабатывающих заводов в Украине, признав его приемлемым для окружающей среды, сообщили украинские природоохранные активисты.

Украинская природоохранная группа - UNCG опубликовала информацию об утверждении Министерством экологии и природных ресурсов Украины строительства деревообрабатывающего завода в Закарпатье.

"Минприроды позорно согласовало строительство завода Юрушева на Закарпатье! 22 декабря министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец на встрече с общественностью делится "достижениями" ведомства. В частности вспоминает о том, как "усовершенствовали процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВД)". То же самое 22 декабря. То же самое Минприроды принимает решение по ОВОС огромного деревообрабатывающего завода на Закарпатье. Этот завод строит олигарх Юрушев, и уже более полугода строит незаконно, без проведенной процедуры ОВД", - говорится в сообщении.

Планируется, что сам завод будет потреблять древесину в таком же объеме, как из тех лесов, которые находятся на Закарпатье, а это более миллиона кубометров в год. Активисты отмечают, что строительство этого завода может значительно повлиять на объемы лесорубки в Карпатах, а также на условия труда малых деревообрабатывающих предприятий в селах горных районов.

UNCG также отмечает, что Министерство экологии не учло аспекты оценки воздействия на Карпатские леса и жизнь местного населения в рамках утверждения проекта. Несмотря на сомнительность этого решения, Минприроды просто признало строительство завода приемлемым для окружающей среды, и это может стать основой для дальнейших правовых обжалований в суде.

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