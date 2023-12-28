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Міндовкілля дозволило будівництво деревообробного заводу на Закарпатті: що буде з лісами

16:07, 28 грудня 2023
Міндовкілля погодило будівництво заводу Юрушева на Закарпатті, активісти проти.
Міндовкілля дозволило будівництво деревообробного заводу на Закарпатті: що буде з лісами
Джерело фото: Антикор
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У Закарпатській області затвердили будівництво одного з найбільших деревообробних заводів в Україні, визнавши його прийнятним для навколишнього середовища,  повідомили українські природоохоронні активісти.

Українська природоохоронна група – UNCG опублікувала інформацію про затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України будівництва деревообробного заводу в Закарпатті.

«Міндовкілля ганебно погодило будівництво заводу Юрушева на Закарпатті! 22 грудня міністр захисту довкілля Руслан Стрілець на зустрічі з громадськістю ділиться «здобутками» відомства. Зокрема згадує про те, як «удосконалили процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД)». Те ж саме 22 грудня. Те ж саме Міндовкілля приймає рішення щодо ОВД величезного деревообробного заводу на Закарпатті. Цей завод будує олігарх Юрушев, і вже понад пів року будує незаконно, без проведеної процедури ОВД», – йдеться у повідомленні.

Планується, що сам завод буде споживати деревину у такому ж обсязі, як із тих лісів, які знаходяться на Закарпатті, а це понад мільйон кубометрів на рік. Активісти наголошують на тому, що будівництво цього заводу може значно вплинути на обсяги лісорубання у Карпатах, а також на умови праці малих деревообробних підприємств у селах гірських районів.

UNCG також зазначає, що Міністерство екології не врахувало аспекти оцінки впливу на Карпатські ліси та життя місцевого населення в рамках затвердження проекту. Незважаючи на сумнівність цього рішення, Міндовкілля просто визнало будівництво заводу прийнятним для навколишнього середовища, і це може стати підґрунтям для подальших правових оскаржень в суді.

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