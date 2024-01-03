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Стало известно, когда закончатся зимние каникулы в школах Киева и области

22:42, 3 января 2024
К обучению школьники должны вернуться 8 января 2024 года.
Стало известно, когда закончатся зимние каникулы в школах Киева и области
Фото: shock/Depositphotos
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В большинстве школ Украины длятся зимние каникулы. Даты различаются в зависимости от региона и школы.

Стало известно, когда окончатся зимние каникулы в школах Киева и Киевской области. Об этом сообщает «Освіта 24».

В столичных школах учащиеся ушли на зимние каникулы 23 декабря 2023 года. Каникулы длятся две недели.

К обучению школьники в Киеве должны вернуться 8 января 2024 года.

В то же время первоклассники в Киеве будут иметь дополнительные каникулы зимой. Они начнутся с 19 февраля и продлятся до 25 февраля.

В Киевской области ученики имеют разные графики каникул. Зимой они отдыхают от двух до трех недель. Так, в 45 общинах зимние каникулы начались 25 декабря 2023 года. Еще в 24 общинах – 1 января 2024 года. В 341 школе области каникулы будут длиться две недели, а в 286 – три недели.

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