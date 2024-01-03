Стало відомо, коли закінчаться зимові канікули у школах Києва та області

До навчання школярі мають повернутися 8 січня 2024 року.

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У більшості шкіл України тривають зимові канікули. Дати різняться залежно від регіону і навіть школи.

Стало відомо, коли закінчаться зимові канікули у школах Києва та Київської області. Про це повідомляє «Освіта 24».

У столичних школах учні пішли на зимові канікули 23 грудня 2023 року. Канікули тривають два тижні.

До навчання школярі у Києві мають повернутися 8 січня 2024 року.

Водночас першокласники у Києві матимуть додаткові канікули взимку. Вони розпочнуться з 19 лютого та триватимуть до 25 лютого.

У Київській області учні мають різні графіки канікул. Взимку вони відпочивають від двох до трьох тижнів. Так, у 45 громадах зимові канікули розпочалися 25 грудня 2023 року. Ще у 24 громадах – 1 січня 2024 року. У 341 школі області канікули триватимуть два тижні, а у 286 – три тижні.

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