Верховний Суд пояснив, коли апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи

Апеляційний суд спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

Апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи, якщо він раніше в цій частині вирок місцевого суду скасував, звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення злочину на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК у зв’язку із закінченням строків давності та закрив кримінальне провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК. Про це зазначила у своїй постанові від 9 листопада 2023 року колегія суддів Другої судової палати ККС ВС по справі №522/18465/16-к.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватими і засудив одну особу за ч. 2 ст. 121; ч. 4 ст. 296 КК; другу – за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 125; ч. 2 ст. 296 КК; третю – за ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 125; ч. 2 ст. 296 КК.

У вересні 2022 року апеляційний суд скасував вирок місцевого суду в частині засудження двох осіб за ч. 2 ст. 296 КК і звільнив їх від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК – у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження в цій частині закрив на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

У листопаді 2022 апеляційний суд залишив без зміни вирок місцевого суду. У касаційній скарзі прокурор зазначає, що при постановленні ухвали від 23.09.2022 про закриття кримінального провадження щодо двох осіб, суд формально розглянув матеріали кримінального провадження, не дав відповідей на доводи апеляційної скарги прокурора та не ухвалив рішення за його скаргою. Крім того, апеляційний суд постановив два суперечливі судові рішення, оскільки у цьому ж провадженні ухвалою від 18.11.2022 залишив без зміни обвинувальний вирок стосовно трьох осіб.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвали апеляційного суду від вересня 2022 року та листопада 2022 року і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС перевірив, що сторони провадження в апеляційних скаргах фактично не погоджувалися з законністю засудження винуватих осіб за ч. 2 ст. 296 КК. Під час апеляційного розгляду захисники звернулися до суду з клопотаннями про звільнення двох осіб від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК, на підставі положень ст. 49 цього Кодексу у зв’язку із закінченням строків давності, а обвинувачені підтримали ці клопотання.

Апеляційний суд задовольнив заявлені клопотання та ухвалою скасував вирок місцевого суду в частині засудження двох осіб за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК, звільнив їх від кримінальної відповідальності за цей злочин на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК – у зв’язку із закінченням строків давності та закрив кримінальне провадження в цій частині.

ККС дійшов висновку, що дії апеляційного суду щодо постановлення рішення про закриття провадження у цій ситуації були передчасними, з огляду на те, що сторони не погоджувались із правильністю кваліфікації дій обвинувачених. При цьому апеляційний суд, не перевіривши зазначені доводи та не з’ясувавши питання щодо доцільності подальшого розгляду апеляційних скарг, спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

За результатами апеляційного розгляду суд постановив ухвалу від 18.11.2022, якою в повному обсязі залишив без зміни вирок місцевого суду відносно трьох осіб, тобто прийняв рішення, яке прямо суперечить винесеній ним ухвалі від 23.09.2022, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Автор: Наталя Мамченко

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