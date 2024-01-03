Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Давид Арахамія вніс законопроект про зміни до процедури призначення Прем’єр-міністра та членів Кабміну

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував проект змін до закону про Кабмін щодо механізму призначення прем’єр-міністра України та міністрів.

Податкова посилює контроль за торгівлею на інтернет-майданчиках

Продавав через OLX мопеди іноземного виробництва без застосування РРО, - податківці посилюють перевірки інтернет-продавців.

Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

  1. В Україні

Помилково складена податкова накладна: чи відображати її в податковій звітності з ПДВ

22:21, 3 січня 2024
Обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в декларації.
Помилково складена податкова накладна: чи відображати її в податковій звітності з ПДВ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області роз’яснило, чи відображати суми ПДВ у декларації за помилково складеною податковою накладною.

Так, у випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) та реєстрації їх в Єдиному реєстрі податкових накладних, платник податку, з метою виправлення допущеної помилки, має право згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України скласти розрахунок коригування до помилкової (другої) податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, з дотриманням визначених термінів реєстрації.

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, інформації, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289.

До податкової декларації з податку на додану вартість вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (абзац другий п. 1 розд. ІІІ Порядку).

Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (абзац перший п. 6 розд. ІІІ Порядку).

Отже, в декларації платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в декларації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Єгупенко
    Владислав Єгупенко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду