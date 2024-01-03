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Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

Верховний Суд пояснив, коли апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи

Апеляційний суд спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

  1. В Україні

Екскерівник донецької вʼязниці «Ізоляція» засуджений до 15 років за ґратами

15:26, 3 січня 2024
Водночас суд визнав його невинним за статтею про торгівлю людьми у звʼязку з недоведеністю.
Екскерівник донецької вʼязниці «Ізоляція» засуджений до 15 років за ґратами
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Шевченківський районний суд Києва засудив до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна колишнього керівника донецької вʼязниці "Ізоляція" Дениса Куликовського ("Палича"). Про це повідомляє "Суспільне". 

Початок виконання вироку рахуватиметься з 9 листопада 2021 року, коли його взяли під варту.

"Суд ухвалив призначити Куликовському покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Початок виконання вироку рахувати з 9 листопада 2021 року", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, водночас суд визнав його невинним за ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми") у звʼязку з недоведеністю.

У 2021 році СБУ затримала бойовика "днр", який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Приміщення колишнього заводу "Ізоляція" захопили бойовики у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця, де катують людей.

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