Екскерівник донецької вʼязниці «Ізоляція» засуджений до 15 років за ґратами

Водночас суд визнав його невинним за статтею про торгівлю людьми у звʼязку з недоведеністю.

Шевченківський районний суд Києва засудив до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна колишнього керівника донецької вʼязниці "Ізоляція" Дениса Куликовського ("Палича"). Про це повідомляє "Суспільне".

Початок виконання вироку рахуватиметься з 9 листопада 2021 року, коли його взяли під варту.

"Суд ухвалив призначити Куликовському покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Початок виконання вироку рахувати з 9 листопада 2021 року", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, водночас суд визнав його невинним за ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми") у звʼязку з недоведеністю.

У 2021 році СБУ затримала бойовика "днр", який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Приміщення колишнього заводу "Ізоляція" захопили бойовики у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця, де катують людей.

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