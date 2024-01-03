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Экс-глава донецкой тюрьмы «Изоляция» приговорен к 15 годам тюрьмы

15:26, 3 января 2024
В то же время, суд признал его невиновным по статье о торговле людьми в связи с недоказанностью.
Экс-глава донецкой тюрьмы «Изоляция» приговорен к 15 годам тюрьмы
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Шевченковский районный суд Киева приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества бывшего руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палича"). Об этом сообщает "Суспильне".

Начало исполнения приговора будет считаться с 9 ноября 2021 года, когда он был заключен под стражу.

"Суд принял назначить Куликовскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Начало исполнения приговора считать с 9 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным издания, суд признал его невиновным по ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми") в связи с недоказанностью.

В 2021 году СБУ задержала боевика "днр", возглавлявшего незаконную тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке.

Помещение бывшего завода "Изоляция" захватили боевики в 2014 году. Позже со слов пленных и тех, кто возвращался по обменам, стало известно, что в «Изоляции» действует тюрьма, где пытают людей.

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