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  1. В Украине

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации: 4 категории

22:00, 3 января 2024
Однако возможность брони не означает ее гарантию – каждый случай и каждая заявка рассматривается отдельно.
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации: 4 категории
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Некоторые украинцы могут рассчитывать на бронь от мобилизации. Бронь могут получить далеко не все граждане, а только попавшие в определенные списки и категории. Об этом сообщает «УНИАН».

Отсрочку от службы получится оформить, если вы:

  • сотрудник органов государственной власти, местного самоуправления или других государственных органов;
  • работник предприятия, учреждения или организации, у которых есть мобилизационный заказ;
  • производите товары, выполняете работы или оказываете услуги, необходимые для нужд ВСУ или других военных формирований;
  • занимаете должность на предприятии, учреждении или организации, деятельность которых критически важна для обеспечения жизнедеятельности страны, города или населения Украины.

Необходимо понимать, как выглядит бронь от мобилизации в Украине и почему она не может быть получена автоматически. То есть, если вы проходите по одному из пунктов списка, написанного выше, это не значит, что можете не идти на фронт – этим вопросом должна заняться компания, в которой вы работаете.

Как получить бронь от мобилизации

  • Руководство составит перечень военнообязанных сотрудников и передаст его в соответствующем направлении:
  • Орган государственной власти – на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил.
  • Органы местного самоуправления – в соответствующие местные органы исполнительной власти.
  • Предприятия, учреждения и организации, которым установили мобилизационные задачи – в орган государственной власти или другой орган, установивший мобилизационную задачу (заказ).
  • Предприятия и учреждения, занимающиеся изготовлением товаров на нужды ВСУ – в центральные органы исполнительной власти.
  • Критически важные предприятия и организации – в центральный орган исполнительной власти.

Отмечается также, что перед тем, как получить бронь от мобилизации, руководство компании должно предоставить актуальные учетные данные военнообязанных мужчин, рассчитывающих на отсрочку от службы.

Добавляется, что возможность брони не означает ее гарантию – каждый случай и каждая заявка рассматривается отдельно, поэтому по всей вероятности, в отсрочке могут и отказать.

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