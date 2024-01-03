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Стало известно, закроют ли новые станции метро в Киеве в ближайшее время

16:39, 3 января 2024
Станций, которые сейчас нуждаются в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет.
Стало известно, закроют ли новые станции метро в Киеве в ближайшее время
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Как известно, в начале декабря 2023 движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» в столице частично ограничили на время ремонта перегонного тоннеля.

В то же время станций, которые сейчас нуждаются в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет. Об этом заявил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский в интервью «РБК-Украина».

«Предприятие ведет постоянное периодическое наблюдение и наблюдение за туннельными сооружениями на всех участках линий метрополитена. Особенно на тех, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. В настоящее время станций, нуждающихся в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет», – отметил Брагинский.

Он добавил, что все сейчас туннельные сооружения метрополитена находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены.

В то же время из-за физического износа и необходимости улучшения эксплуатационных характеристик предполагается проведение планового капитального ремонта участок тоннелей между станциями Почайна и Тараса Шевченко Оболонско-Теремковской линии.

Ремонт на этом участке планируется летом 2024 года.

В метрополитене обещают, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны. Планируется останавливать движение одним туннелем, а не двумя одновременно.

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