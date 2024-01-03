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Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

Верховний Суд пояснив, коли апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи

Апеляційний суд спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

  1. В Україні

Стало відомо, чи закриють нові станції метро в Києві найближчим часом

16:39, 3 січня 2024
Станцій, які зараз потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає.
Стало відомо, чи закриють нові станції метро в Києві найближчим часом
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Як відомо, на початку грудня 2023 року рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у столиці частково обмежили на час ремонту перегінного тунелю.

Водночас станцій, які зараз потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає. Про це заявив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський у інтерв'ю «РБК-Україна».

«Підприємство веде постійний періодичний нагляд і спостереження за тунельними спорудами на всіх ділянках ліній метрополітену. Особливо на тих, які побудовані у складних інженерно-геологічних та гідро-геологічних умовах. На цей час станцій, які потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає», – зазначив Брагінський.

Він додав, що всі зараз тунельні споруди метрополітену знаходяться в задовільному технічному стані. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені.

Водночас через фізичну зношеність і необхідність поліпшення експлуатаційних характеристик передбачається проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка Оболонсько-Теремківської лінії.

Ремонт на цій ділянці планується влітку 2024 року.

У метрополітені обіцяють, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Швидше за все, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони. Планується зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно.

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