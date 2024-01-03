Стало відомо, чи закриють нові станції метро в Києві найближчим часом

Станцій, які зараз потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає.

Як відомо, на початку грудня 2023 року рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у столиці частково обмежили на час ремонту перегінного тунелю.

Водночас станцій, які зараз потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає. Про це заявив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський у інтерв'ю «РБК-Україна».

«Підприємство веде постійний періодичний нагляд і спостереження за тунельними спорудами на всіх ділянках ліній метрополітену. Особливо на тих, які побудовані у складних інженерно-геологічних та гідро-геологічних умовах. На цей час станцій, які потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає», – зазначив Брагінський.

Він додав, що всі зараз тунельні споруди метрополітену знаходяться в задовільному технічному стані. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені.

Водночас через фізичну зношеність і необхідність поліпшення експлуатаційних характеристик передбачається проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка Оболонсько-Теремківської лінії.

Ремонт на цій ділянці планується влітку 2024 року.

У метрополітені обіцяють, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Швидше за все, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони. Планується зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно.

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