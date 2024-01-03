Хто має право на відстрочку від мобілізації: 4 категорії

Однак можливість броні не означає її гарантію - кожен випадок і кожна заявка розглядається окремо.

Деякі українці можуть розраховувати на бронь від мобілізації. Бронь можуть отримати далеко не всі громадяни, а тільки ті, хто потрапив в певні списки і категорії. Про це повідомляє «УНІАН».

Відстрочку від служби вийде оформити, якщо ви:

співробітник органів державної влади, місцевого самоврядування або інших державних органів;

працівник підприємства, установи або організації, у яких є мобілізаційне замовлення;

виробляєте товари, виконуєте роботи або надаєте послуги, необхідні для потреб ЗСУ або інших військових формувань;

займаєте посаду на підприємстві, в установі або організації, діяльність яких критично важлива для забезпечення життєдіяльності країни, міста або населення України.

Необхідно розуміти, як виглядає бронь від мобілізації в Україні і чому вона не може бути отримана автоматично. Тобто, якщо ви проходите по одному з пунктів списку, написаного вище, це не означає, що можете не йти на фронт - цим питанням повинна зайнятися компанія, в якій ви працюєте.

Як отримати бронь від мобілізації

Керівництво складе перелік військовозобов'язаних співробітників і передасть його у відповідному напрямку:

Орган державної влади - на погодження Генеральному штабу Збройних Сил.

Органи місцевого самоврядування - до відповідних місцевих органів виконавчої влади.

Підприємства, установи та організації, яким встановили мобілізаційні завдання - до органу державної влади або іншого органу, який встановив мобілізаційне завдання (замовлення).

Підприємства та установи, що займаються виготовленням товарів на потреби ЗСУ - до центральних органів виконавчої влади.

Критично важливі підприємства та організації - до центрального органу виконавчої влади.

Зазначається також, що перед тим як отримати бронь від мобілізації, керівництво компанії має надати актуальні облікові дані військовозобов'язаних чоловіків, які розраховують на відстрочку від служби.

Додається, що можливість броні не означає її гарантію - кожен випадок і кожна заявка розглядається окремо, тому цілком ймовірно, що в відстрочці можуть і відмовити.

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