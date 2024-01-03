Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Давид Арахамия внес законопроект об изменениях в процедуре назначения Премьер-министра и членов Кабмина

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал проект изменений в закон о Кабмине по механизму назначения премьер-министра Украины и министров.

Налоговая усиливает контроль за торговлей на интернет-площадках

Продавал через OLX мопеды иностранного производства без применения РРО – налоговики усиливают проверки интернет-продавцов.

Президент Гарвардского университета уходит в отставку после скандала с плагиатом, который случился после отсутствия ее реакции на антисемитизм в университетском городке

Президент Гарвардского университета Клодин Гей столкнулась с негативной реакцией из-за отсутствия должного реагирования на антисемитизм в кампусе, а впоследствии – с претензиями по поводу плагиата в ее академических работах, - New York Times.

НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

Изменение подходов к проверке деклараций будет способствовать большей эффективности НАПК, потому что к ответственности будут привлечены больше чиновников.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

  1. В Украине

Ошибочно составлена налоговая накладная: отражать ли ее в налоговой отчетности по НДС

22:21, 3 января 2024
Объемы поставок товаров/услуг и сумма налога на добавленную стоимость, указанные в ложной (второй) налоговой накладной и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в декларации.
Ошибочно составлена налоговая накладная: отражать ли ее в налоговой отчетности по НДС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области разъяснило, отражать ли суммы НДС в декларации по ошибочно составленной налоговой накладной.

Так, в случае ошибочного составления налоговой накладной на операцию по поставке товаров/услуг (составление двух налоговых накладных на одну операцию по поставке товаров/услуг) и регистрации их в Едином реестре налоговых накладных, налогоплательщик с целью исправления допущенной ошибки имеет право согласно из п. 192.1 ст. 192 Налогового кодекса Украины составить расчет корректировки в ложную (вторую) налоговую накладную. Такой расчет корректировки подлежит регистрации в ЕРНН покупателем (получателем) товаров/услуг с соблюдением определенных сроков регистрации.

Согласно п. 44.1 ст. 44 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов , информации, связанной с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Налогоплательщикам запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, определенными абзацем первым п. 44.1 ст. 44 НКУ.

Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость утвержден приказом Министерства финансов Украины от 28.01.2016 № 21, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29.01.2016 под № 159/28289.

В налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость вносятся данные налогового учета плательщика отдельно за каждый отчетный (налоговый) период без нарастающего итога (абзац второй п. 1 разд. ІІІ Порядка).

Данные, приведенные в налоговой отчетности, должны соответствовать данным бухгалтерского и налогового учета плательщика (абзац первый п. 6 разд. ІІІ Порядка).

Следовательно, в декларации налогоплательщиком указываются данные, указанные в составленной на основании первичных документов налоговой накладной. Поэтому объемы поставок товаров/услуг и сумма налога на добавленную стоимость, указанные в ложной (второй) налоговой накладной и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в декларации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Єгупенко
    Владислав Єгупенко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду