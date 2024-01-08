В Украине работает чат-бот, где можно пожаловаться на закрытое укрытие

В боте можно сообщить о закрытом укрытии во время воздушной тревоги.

В Украине заработал чат-бот, в котором можно сообщить о закрытом укрытии во время воздушной тревоги. Об этом сообщил заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко.

Чат-бот доступен в Telegram по ссылке.

«Все просто – вы заполняете бот и в течение 1 минуты мне в Telegram приходит уведомление, которое мы сразу берём в работу и отрабатываем.

Что важно: все жалобы будут смотреть лично. Также сразу это все будет перенаправляться прямо в ответственные на местах», – отметил Ткаченко.

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