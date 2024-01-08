В Україні працює чат-бот, де можна поскаржитися на зачинене укриття

У боті можна повідомити про зачинене укриття під час повітряної тривоги.

В Україні запрацював чат-бот, у якому можна повідомити про зачинене укриття під час повітряної тривоги. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

Чат-бот доступний у Telegram за посиланням.

«Все просто – ви заповнюєте бот і протягом 1 хвилини мені в Telegram приходить сповіщення, яке ми одразу беремо в роботу і відпрацьовуємо.

Що важливо: всі скарги буду дивитись особисто. Також одразу це все буде перенаправлятись прямо до відповідальних на місцях», – зазначив Ткаченко.

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