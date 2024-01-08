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  1. В Украине

Посвящение в студенты с избиением: подозрения вручили четырем студентам училища

15:59, 8 января 2024
На Львовщине полиция сообщила о подозрении в хулиганстве студентам училища, причастным к избиению первокурсников.
Посвящение в студенты с избиением: подозрения вручили четырем студентам училища
Источник фото: lv.npu.gov.ua
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В Золочевском районе студенты одного из учебных заведений устроили жестокое "посвящение" для первокурсников, во время которого жертвам нанесли удары в голову и грудь, используя боксерские перчатки. Сотрудники полиции и прокуратуры установили, что четверо старших курсов - двое 17-летних, один 18-летний и двое 19-летних студентов - совершили нападение на первокурсников в общежитии учебного заведения. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Нападение произошло 9 октября 2023 года около 23:00 и происходило перед многими свидетелями. Кроме того, последствия этого акта были зафиксированы на видео, которое злоумышленники позже разместили в Интернете.

Сотрудники полиции, руководствуясь процессуальными требованиями Золочевской окружной прокуратуры, объявили подозрение четырем злоумышленникам по статье 296 часть 2 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). По этому преступлению возможно ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Продолжается расследование, а злоумышленникам грозит серьезная ответственность за их действия.

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