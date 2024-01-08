Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК буде складати протоколи за порушення доброчесного лобіювання, - Комітет рекомендував Раді схвалити законопроект

Діяльність громадських активістів не буде підпадати під визначення лобізму, і вони не будуть підпадати під ризик відповідальності.

Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку

Суд вказав, які докази має надати поліція, коли звинувачує водія у небажанні зупинитися на вимогу патрульних.

Як будуть карати за плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT, - внесений законопроект про академічну доброчесність

Руслан Стефанчук з колегами внесли до Верховної Ради законопроект про академічну доброчесність: кого та як будуть карати за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

Суперечать Конституції, - ГНЕУ Верховної Ради оцінило норми законопроекту про мобілізацію щодо обмеження ухилянтів у розпорядженні коштами та нерухомістю

Законопроект про мобілізацію пропонує заборонити операції з майном та обмежити у розпорядженні грошима ухилянтів, але це не узгоджується з чинним законодавством, зазначили у ГНЕУ Верховної Ради.

Які проблеми в діяльності НАБУ виявили іноземні експерти: недоліки в управлінні, надмірна бюрократія та звітність, вибірковість при розслідуванні злочинів

Іноземні аудитори вважають, що настав час реформування НАБУ, інакше Бюро може очікувати «стагнація» та «падіння морального духу».

  1. В Україні

Посвята в студенти з побиттям: підозри вручили чотирьом студентам училища

15:59, 8 січня 2024
На Львівщині поліція повідомила про підозру в хуліганстві студентам училища, причетним до побиття першокурсників.
Посвята в студенти з побиттям: підозри вручили чотирьом студентам училища
Джерело фото: lv.npu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Золочівському районі студенти одного з навчальних закладів влаштували жорстоку «посвяту» для першокурсників, під час якої жертвам завдали ударів у голову та груди, використовуючи боксерські рукавиці. Співробітники поліції та прокуратури встановили, що четверо старших курсів – двоє 17-річних, один 18-річний і двоє 19-річних студентів – здійснили напад на першокурсників у гуртожитку навчального закладу. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Напад стався 9 жовтня 2023 року близько 23:00 та відбувався перед багатьма свідками. Крім того, наслідки цього акту були зафіксовані на відео, яке зловмисники пізніше розмістили в Інтернеті.

Співробітники поліції, керуючись процесуальними вимогами Золочівської окружної прокуратури, оголосили підозру чотирьом зловмисникам за статтею 296 частина 2 Кримінального кодексу України (хуліганство). За цим злочином можливе обмеження волі на строк до п'яти років чи позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває розслідування, а зловмисникам загрожує серйозна відповідальність за їхні дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду