Посвята в студенти з побиттям: підозри вручили чотирьом студентам училища

На Львівщині поліція повідомила про підозру в хуліганстві студентам училища, причетним до побиття першокурсників.

Джерело фото: lv.npu.gov.ua

У Золочівському районі студенти одного з навчальних закладів влаштували жорстоку «посвяту» для першокурсників, під час якої жертвам завдали ударів у голову та груди, використовуючи боксерські рукавиці. Співробітники поліції та прокуратури встановили, що четверо старших курсів – двоє 17-річних, один 18-річний і двоє 19-річних студентів – здійснили напад на першокурсників у гуртожитку навчального закладу. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Напад стався 9 жовтня 2023 року близько 23:00 та відбувався перед багатьма свідками. Крім того, наслідки цього акту були зафіксовані на відео, яке зловмисники пізніше розмістили в Інтернеті.

Співробітники поліції, керуючись процесуальними вимогами Золочівської окружної прокуратури, оголосили підозру чотирьом зловмисникам за статтею 296 частина 2 Кримінального кодексу України (хуліганство). За цим злочином можливе обмеження волі на строк до п'яти років чи позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває розслідування, а зловмисникам загрожує серйозна відповідальність за їхні дії.

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