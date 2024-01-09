Языковой скандал в Киеве: омбудсмен оштрафовал таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском

Водитель такси должен заплатить штраф в размере 3400 гривен.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наложил штраф таксиста в Киеве, который отказался обслуживать пассажирок на украинском языке. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой», передает пресс-служба омбудсмена.

По словам омбудсмена, водитель такси должен заплатить штраф в размере 3400 гривен.

«Штраф еще не уплачен, но хочу подтвердить, что по каждому из таких фактов мы проводим претенциозную работу и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал (наказание – ред.) Кодекса об административных правонарушениях», – сообщил Креминь.

Омбудсмен добавил, что в течение 2023 года в ведомство поступило рекордное количество сообщений о нарушении языкового закона.

«За 2023 год мы получили 3692 обращения и это на 30% больше чем в 2022 году», – отметил Креминь.

Ранее стало известно, что в Киеве разгорелся новый языковой скандал из-за таксиста, отказавшегося обслуживать клиентов на украинском.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на скандал. Он отметил, что в сфере услуг украинский язык обязателен.

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