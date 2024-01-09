Мовний скандал у Києві: омбудсмен оштрафував таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською

Водій таксі має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав штраф таксиста у Києві, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Прямий», передає пресслужба омбудсмена.

За словами омбудсмена, водій таксі має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

«Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал (покарання – ред.) Кодексу про адміністративні правопорушення», – повідомив Кремінь.

Омбудсмен додав, що протягом 2023 року до відомства надійшла рекордна кількість повідомлень про порушення мовного закону.

«За 2023 рік ми отримали 3692 звернення і це на 30% більше ніж у 2022», – зазначив Кремінь.

Раніше стало відомо, що в Києві розгорівся новий мовний скандал через таксиста, який відмовився обслуговувати клієнтів українською.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на скандал. Він зазначив, що у сфері послуг українська мова обов'язкова.

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