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НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

Антикоркомітет назвав недоречним звільнення прокурорів і поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу, пропоноване законопроектом про мобілізацію, - повний текст Висновку

Став відомий повний текст висновку Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо виявлених у законопроекті про мобілізацію 10378 корупціогенних факторах – зокрема пропонується прибрати норму щодо можливості звільнення прокурорів та поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу.

Олександр Завітневич пояснив, чому обсяги допомоги від західних партнерів впали до найнижчого рівня

На Заході все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення, - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

  1. В Україні

Мовний скандал у Києві: омбудсмен оштрафував таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською

16:05, 9 січня 2024
Водій таксі має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.
Мовний скандал у Києві: омбудсмен оштрафував таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав штраф таксиста у Києві, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Прямий», передає пресслужба омбудсмена.

За словами омбудсмена, водій таксі має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

«Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу і якщо факти підтверджуються,  ми використовуємо весь арсенал (покарання – ред.) Кодексу про адміністративні правопорушення», – повідомив Кремінь.

Омбудсмен додав, що протягом 2023 року до відомства надійшла рекордна кількість повідомлень про порушення мовного закону.

«За 2023 рік ми отримали 3692 звернення і це на 30% більше ніж у 2022», – зазначив Кремінь.

Раніше стало відомо, що в Києві розгорівся новий мовний скандал через таксиста, який відмовився обслуговувати клієнтів українською. 

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на скандал. Він зазначив, що у сфері послуг українська мова обов'язкова.

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