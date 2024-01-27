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  1. В Украине

Срок подачи деклараций истекает: НАПК устанавливает дополнительное время работы «горячей линии»

12:01, 27 января 2024
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции ожидают на увеличение количества подачи деклараций в последние дни января.
Срок подачи деклараций истекает: НАПК устанавливает дополнительное время работы «горячей линии»
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Через несколько дней, а именно 31 января, истекает срок подачи публичными служащими деклараций за 2021 и 2022 отчетные периоды. В связи с этим в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции ожидают на увеличение количества подачи деклараций в последние дни января.

Понимая это, НАПК продолжает работу «горячей линии». Специалисты контакт-центра будут предоставлять консультации дополнительно: в субботу и воскресенье, 27 и 28 января, с 10:00 до 17:00, а также 31 января с 09:00 до 22:00.

Телефон контакт-центра НАПК +38 (044) 200 06 94.

Также там отмечают, что в связи с большим количеством обращений ожидание соединения со специалистом может занять более 10 минут, а в случае использования всех телефонных линий соединение может не состояться.

В то же время в НАПК порекомендовали пользоваться разъяснениями в Базе знаний или в формате руководства, а также обращаться к уполномоченному подразделению по вопросам предотвращения и выявления коррупции по месту работы.

Также для корректного заполнения декларации советуют пользоваться видеоинструкциями.

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