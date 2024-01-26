Сорванный обмен пленными должен быть одним из крупнейших за время полномасштабной войны, — ГУР

В разведке добавили: если рф захочет официально обнародовать списки публично — тогда будут и официальные комментарии.

Сорванный 24 января обмен пленными должен быть одним из самых больших за время полномасштабной войны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Мы не будем называть точной цифры. И в обмен, пока он не состоится, такие вещи не практикуются. Но это был один из крупнейших обменов за историю полномасштабной войны. И вообще-то, должен быть, можно сказать, юбилейный - 50-й, но, к сожалению, не состоялся», - сказал он.

Относительно якобы «списков» украинских военнопленных с борта Ил-76, опубликованных российскими пропагандистами, Юсов заметил, что изучается вся информация из всех источников. Также идет коммуникация с семьями пленных.

«Списки, которые появляются из-за источников российской пропаганды, появляются для того, чтобы протестовать, вызвать реакцию. Комментировать их мы не будем», - подчеркнул представитель разведки.

В то же время он отметил, что если рф захочет официально обнародовать списки публично, через структуры, причастные к прямой работе с военнопленными - Министерство обороны, спецслужбы, гуманитарный штаб, другие структуры - тогда будут и официальные комментарии.

«Пока это намеренная информационно-психологическая работа врага. Что касается именно конкретных причин падения этого самолета, то, конечно, требование создания открытой международной комиссии логично и обосновано», - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что выяснить, что именно стало причиной падения самолета, можно изучив остатки самолета, «черные ящики» и внимательно обследовав место авиатрощи.

«Сейчас, как мы слышим, россия отвергает возможность работы такой комиссии», - подчеркнул представитель разведки.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

СБУ уже открыла уголовное производство по падению Ил-76.

Зеленский требует международного расследования падения Ил-76 и заявил, что "россияне играют с жизнями украинских пленных".

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

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