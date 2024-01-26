В Киеве водитель, угоняя от патрульных, снес забор и повредил несколько припаркованных авто

Водитель чудом не травмировался.

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На днях в Святошинском районе столицы водитель автомобиля Volkswagen пытался скрыться от патрульных, снес забор и повредил несколько припаркованных автомобилей.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева 26 января.

Водитель чудом не травмировался.

Как выяснили инспекторы, гражданин сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило осмотр на приборе Драгер с результатом 0,85 промилле.

На водителя составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

Также мы сообщали, что в Киеве водитель повредил сразу 6 припаркованных автомобилей.

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