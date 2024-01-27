Будущие водители смогут получать уведомления об имеющихся талонах на практические экзамены

Бот будет сообщать об имеющихся талонах на практические экзамены по вождению.

Источник фото: Redcharlie / Unsplash

Для будущего водителя запустили бота, который будет извещать об имеющихся талонах на практические экзамены по вождению. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Информация о наличии талонов будет обновляться каждые 10 минут, а соответствующие уведомления будут приходить в чат-бот. После получения уведомления необходимо перейти на Е-Запис и взять талон.

Одновременно можно отслеживать имеющиеся талоны в пяти сервисных центрах МВД.

Как пользоваться ботом:

Перейти по ссылке: здесь

Нажать «Начать» и «Найти талон для регистрации на сдачу практического экзамена».

Выбрать категорию транспортного средства, область, где планируете сдавать экзамен и сервисный центр МВД.

Нажать «Да, я хочу получить информацию о талонах» и «Запись доступна через сайт».

После успешной записи есть функция отмены уведомлений. Для этого нажмите «Мои отслеживания/Остановить бота».

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