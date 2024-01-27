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  1. В Україні

Майбутні водії зможуть отримувати сповіщення про наявні талони на практичні іспити

08:52, 27 січня 2024
Бот сповіщатиме про наявні талони на практичні іспити з водіння.
Майбутні водії зможуть отримувати сповіщення про наявні талони на практичні іспити
Источник фото: Redcharlie / Unsplash
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Для майбутній водіїв запустили бота, який сповіщатиме про наявні талони на практичні іспити з водіння. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Інформація про наявність талонів буде оновлюватися кожні 10 хвилин, а відповідні сповіщення приходитимуть у чат-бот. Після отримання сповіщення потрібно перейти на Е-Запис та взяти талон.

Одночасно можна відстежувати наявні талони у п’яти сервісних центрах МВС.

Як користуватися ботом:

  • Перейти за посиланням: тут
  • Натиснути «Розпочати» та «Знайти талон для реєстрації на складання практичного іспиту».
  • Обрати категорію транспортного засобу, область, де плануєте складати іспит та сервісний центр МВС.
  • Натиснути «Так, я хочу отримувати інформацію про талони» та «Запис доступний через сайт».

Після успішного запису є функція скасування сповіщень. Для цього натисніть на «Мої відстеження/Зупинити бота».

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