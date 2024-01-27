Майбутні водії зможуть отримувати сповіщення про наявні талони на практичні іспити

Для майбутній водіїв запустили бота, який сповіщатиме про наявні талони на практичні іспити з водіння. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Інформація про наявність талонів буде оновлюватися кожні 10 хвилин, а відповідні сповіщення приходитимуть у чат-бот. Після отримання сповіщення потрібно перейти на Е-Запис та взяти талон.
Одночасно можна відстежувати наявні талони у п’яти сервісних центрах МВС.
Як користуватися ботом:
- Перейти за посиланням: тут
- Натиснути «Розпочати» та «Знайти талон для реєстрації на складання практичного іспиту».
- Обрати категорію транспортного засобу, область, де плануєте складати іспит та сервісний центр МВС.
- Натиснути «Так, я хочу отримувати інформацію про талони» та «Запис доступний через сайт».
Після успішного запису є функція скасування сповіщень. Для цього натисніть на «Мої відстеження/Зупинити бота».
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