Майбутні водії зможуть отримувати сповіщення про наявні талони на практичні іспити

Бот сповіщатиме про наявні талони на практичні іспити з водіння.

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Для майбутній водіїв запустили бота, який сповіщатиме про наявні талони на практичні іспити з водіння. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Інформація про наявність талонів буде оновлюватися кожні 10 хвилин, а відповідні сповіщення приходитимуть у чат-бот. Після отримання сповіщення потрібно перейти на Е-Запис та взяти талон.

Одночасно можна відстежувати наявні талони у п’яти сервісних центрах МВС.

Як користуватися ботом:

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Натиснути «Розпочати» та «Знайти талон для реєстрації на складання практичного іспиту».

Обрати категорію транспортного засобу, область, де плануєте складати іспит та сервісний центр МВС.

Натиснути «Так, я хочу отримувати інформацію про талони» та «Запис доступний через сайт».

Після успішного запису є функція скасування сповіщень. Для цього натисніть на «Мої відстеження/Зупинити бота».

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