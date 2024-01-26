З 150 до 1000 євро: неоподаткований ліміт посилок за кордон можуть суттєво підвищити

Данило Гетманцев вважає, що неоподаткований ліміт посилок можна збільшити, щоб зменшити витрати бізнесу та прискорити логістику.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що поріг вартості товарів, які пересилаються підприємцям та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, доцільно підвищити до 1000 євро. Про це він сказав за підсумками зустрічі з бізнесом, поштовими та експрес-перевізниками, а також представниками Національного банку, Міністерства фінансів та Держмитслужби.

«Обговорили питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування», - заявив Гетманцев.

«Вважаю за доцільне збільшити такий поріг до 1000 Євро. Зазначене зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику», - сказав він.

Гетманцев також додав, що наступного тижня має відбутися ще одна зустріч з указаного питання, під час якої сторони обговорять необхідні зміни до законодавства.

Нагадаємо, наразі обов’язок для подання митної декларації бізнесом існує для товарів вартістю понад 150 євро.

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