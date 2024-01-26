З 150 до 1000 євро: неоподаткований ліміт посилок за кордон можуть суттєво підвищити

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що поріг вартості товарів, які пересилаються підприємцям та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, доцільно підвищити до 1000 євро. Про це він сказав за підсумками зустрічі з бізнесом, поштовими та експрес-перевізниками, а також представниками Національного банку, Міністерства фінансів та Держмитслужби.
«Обговорили питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування», - заявив Гетманцев.
«Вважаю за доцільне збільшити такий поріг до 1000 Євро. Зазначене зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику», - сказав він.
Гетманцев також додав, що наступного тижня має відбутися ще одна зустріч з указаного питання, під час якої сторони обговорять необхідні зміни до законодавства.
Нагадаємо, наразі обов’язок для подання митної декларації бізнесом існує для товарів вартістю понад 150 євро.
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