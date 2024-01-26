З 150 до 1000 євро: неоподаткований ліміт посилок за кордон можуть суттєво підвищити

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Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Верховний Суд висловився щодо застосування презумпції правомірності рішень платника податків

Для її застосування необхідно і достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної поведінки, з яких обравши найвигідніший для себе, платник почуватиметься захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого органу, так і суду, - Верховний Суд.

Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

Верховний Суд висловився щодо припинення повноважень обласних рад після введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій

Закон «Про правовий режим воєнного стану» у будь-якому випадку не передбачає саме припинення повноважень обласних, районних рад, а лише встановлює, ці повноваження можуть бути тимчасово передані тимчасовим державним органам – військовим адміністраціям, — КАС ВС.

  1. В Україні

З 150 до 1000 євро: неоподаткований ліміт посилок за кордон можуть суттєво підвищити

13:20, 26 січня 2024
Данило Гетманцев вважає, що неоподаткований ліміт посилок можна збільшити, щоб зменшити витрати бізнесу та прискорити логістику.
З 150 до 1000 євро: неоподаткований ліміт посилок за кордон можуть суттєво підвищити
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Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що поріг вартості товарів, які пересилаються підприємцям та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, доцільно підвищити до 1000 євро. Про це він сказав за підсумками зустрічі з бізнесом, поштовими та експрес-перевізниками, а також представниками Національного банку, Міністерства фінансів та Держмитслужби.

«Обговорили питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування», - заявив Гетманцев.

«Вважаю за доцільне збільшити такий поріг до 1000 Євро. Зазначене зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику», - сказав він.

Гетманцев також додав, що наступного тижня має відбутися ще одна зустріч з указаного питання, під час якої сторони обговорять необхідні зміни до законодавства.

Нагадаємо, наразі обов’язок для подання митної декларації бізнесом існує для товарів вартістю понад 150 євро.

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