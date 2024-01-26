Омбудсмен Дмитро Лубінець з'ясовує у Червоного Хреста, чи повідомляла рф про перевезення полонених в Іл-76

Він сумнівається у тому, що країна-терорист передала відповідне попередження.

росія повинна була повідомити Міжнародному комітету Червоного Хреста щодо перевезення військовополонених літаком Іл-76. Про це заявив уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свободи».

Так, омбудсмен надіслав офіційний запит до МКЧХ, щоб дізнатись, чи повідомляла росія щодо перевезення військовополонених літаком Іл-76. Водночас він сумнівається у тому, що країна-терорист передала відповідне попередження.

«Момент юридичний, що коли проводиться транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, вони зобов’язані інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я тому і звернувся офіційно, хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що російська федерація повідомляла про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день. Я на 99 відсотків переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції», - відзначив омбудсмен.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

СБУ вже відкрила кримінальне провадження щодо падіння Іл-76.

Зеленський вимагає міжнародного розслідування падіння Іл-76 та заявив, що «росіяни граються із життями українських полонених».

Також Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

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