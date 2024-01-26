Омбудсмен Дмитрий Лубинец выясняет у Красного Креста, сообщала ли рф о перевозках пленных в Ил-76

Он сомневается в том, что страна-террорист передала соответствующее предупреждение.

россия должна была сообщить Международному комитету Красного Креста о перевозке военнопленных самолетом Ил-76. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец в эфире Радио Свободы.

Так, омбудсмен направил официальный запрос в МККК, чтобы узнать, сообщала ли россия о перевозке военнопленных самолетом Ил-76. В то же время, он сомневается в том, что страна-террорист передала соответствующее предупреждение.

«Момент юридический, когда проводится транспортировка, перемещение военнопленных, изменение их места содержания, они обязаны информировать Международный комитет Красного Креста. Я потому и обратился официально, хочу получить официальный ответ от МККК, что российская федерация сообщала о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день. Я на 99 процентов убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда это не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции», - отметил омбудсмен.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

СБУ уже открыла уголовное производство по падению Ил-76.

Зеленский требует международного расследования падения Ил-76 и заявил, что "россияне играют с жизнями украинских пленных".

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

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