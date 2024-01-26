С 150 до 1000 евро: необлагаемый предел посылок за границу могут существенно повысить

Данило Гетманцев считает, что необлагаемый предел посылок можно увеличить, чтобы уменьшить расходы бизнеса и ускорить логистику.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что порог стоимости товаров, пересылаемых предпринимателям и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, целесообразно повысить до 1000 евро. Об этом он сказал по итогам встречи с бизнесом, почтовыми и экспресс-перевозчиками, а также представителями НБУ, Минфина и Гостаможслужбы.

«Обсудили вопрос поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования», – заявил Гетманцев.

«Считаю целесообразным увеличить такой порог до 1000 Евро. Указанное уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику», - сказал он.

Гетманцев также добавил, что на следующей неделе предстоит еще одна встреча по указанному вопросу, в ходе которой стороны обсудят необходимые изменения в законодательство.

Напомним, в настоящее время обязанность подачи таможенной декларации бизнесом существует для товаров стоимостью более 150 евро.

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