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Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций

Закон «О правовом режиме военного положения» в любом случае не предусматривает само прекращение полномочий областных, районных советов, а лишь устанавливает, эти полномочия могут быть временно переданы временным государственным органам – военным администрациям, — КАС ВС.

Bitcoin, Ethereum и 2,1 млн грн зарплаты: что показал в декларации кандидат на главу НАПК – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров

Начинал карьеру Александр Скомаров в прокуратуре города Лисичанска.

  1. В Украине

С 150 до 1000 евро: необлагаемый предел посылок за границу могут существенно повысить

13:20, 26 января 2024
Данило Гетманцев считает, что необлагаемый предел посылок можно увеличить, чтобы уменьшить расходы бизнеса и ускорить логистику.
С 150 до 1000 евро: необлагаемый предел посылок за границу могут существенно повысить
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Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что порог стоимости товаров, пересылаемых предпринимателям и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования, целесообразно повысить до 1000 евро. Об этом он сказал по итогам встречи с бизнесом, почтовыми и экспресс-перевозчиками, а также представителями НБУ, Минфина и Гостаможслужбы.

«Обсудили вопрос поднятия порога стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, без письменного декларирования», – заявил Гетманцев.

«Считаю целесообразным увеличить такой порог до 1000 Евро. Указанное уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику», - сказал он.

Гетманцев также добавил, что на следующей неделе предстоит еще одна встреча по указанному вопросу, в ходе которой стороны обсудят необходимые изменения в законодательство.

Напомним, в настоящее время обязанность подачи таможенной декларации бизнесом существует для товаров стоимостью более 150 евро.

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