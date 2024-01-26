У Києві водій, тікаючи від патрульних, зніс паркан та пошкодив декілька припаркованих автівок

Водій дивом не травмувався.

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Днями у Святошинському районі столиці водій автомобіля Volkswagen намагався втекти від патрульних, зніс паркан та пошкодив декілька припаркованих автівок.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва 26 січня.

Водій дивом не травмувався.

Як з'ясували інспектори, громадянин сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив огляд на приладі Драгер з результатом 0,85 проміле.

На водія склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння) КУпАП.

Також ми повідомляли, що у Києві водій пошкодив одразу 6 припаркованих автівок.

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