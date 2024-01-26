Зірваний обмін полоненими мав бути одним з найбільших за повномасштабної війни, — ГУР

У розвідці додали: якщо рф захоче офіційно оприлюднити списки публічно — тоді будуть і офіційні коментарі.

Зірваний 24 січня обмін полоненими мав бути одним з найбільших за час повномасштабної війни. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ми не будемо називати точної цифри. І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав бути один з найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі-то, мав бути, можна сказати, ювілейний - 50-й, але, на жаль не відбувся», - сказав він.

Стосовно начебто «списків» українських військовополонених з борту Іл-76, які були опубліковані російськими пропагандистами, Юсов зауважив, що вивчається вся інформація з усіх джерел. Також відбувається комунікація з родинами полонених.

«Списки, які з'являються через джерела російської пропаганди, з'являються для того, щоб протестувати реакцію, викликати реакцію. Коментувати їх ми не будемо», - наголосив представник розвідки.

Водночас він зауважив, що якщо рф захоче офіційно оприлюднити списки публічно, через структури, які дотичні до прямої роботи з військовополоненими, - Міністерство оборони, спецслужби, гуманітарний штаб, інші структури, - тоді будуть і офіційні коментарі.

«Наразі це навмисна інформаційно-психологічна робота ворога. Що стосується саме конкретних причин падіння цього літака, то, звичайно, вимога створення відкритої міжнародної комісії логічна і обґрунтована», - підкреслив Юсов.

Він додав, що достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака, можна вивчивши рештки літака, «чорні скриньки» та уважно обстеживши місце авіатрощі.

«Наразі, як ми чуємо, росія відкидає можливість роботи такої комісії», - наголосив представник розвідки.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

СБУ вже відкрила кримінальне провадження щодо падіння Іл-76.

Зеленський вимагає міжнародного розслідування падіння Іл-76 та заявив, що «росіяни граються із життями українських полонених».

Також Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

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