Строк подання декларацій спливає: НАЗК встановлює додатковий час роботи «гарячої лінії»

У Національному агентстві з питань запобігання корупції очікують на збільшення кількості подання декларацій в останні дні січня.

За кілька днів, а саме 31 січня, спливає строк подання публічними службовцями декларацій за 2021 та 2022 звітні періоди. У зв’язку із цим у Національному агентстві з питань запобігання корупції очікують на збільшення кількості подання декларацій в останні дні січня.

Розуміючи це, НАЗК продовжує роботу «гарячої лінії». Фахівці контакт-центру надаватимуть консультації додатково: у суботу та неділю, 27 та 28 січня, з 10:00 до 17:00, а також 31 січня з 09:00 до 22:00.

Телефон контакт-центру НАЗК +38 (044) 200 06 94.

Також там зазначають що у зв’язку з великою кількістю звернень очікування з'єднання зі спеціалістом може тривати понад 10 хвилин, а у випадку використання всіх телефонних ліній з’єднання може не відбутися.

Водночас у НАЗК порекомендували користуватись роз’ясненнями у Базі знань або у форматі посібника, а також звертатись до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за місцем роботи.

Також задля коректного заповнення декларації радять користатися відеоінструкціями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.