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Виправлення описок й очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні, - позиція Верховного Суду

У касаційних скаргах захисники стверджували, що ухвала про виправлення описки є незаконною, оскільки рішення про заміну цивільного позивача не можна визнати виправленням описки.

Керівник наукової установи не зможе очолювати її більше двох строків підряд і більше 10 років, – проект Кабміну

Кабмін пропонує обмежити керівників наукових установ строком перебування на керівних посадах.

Верховний Суд уточнив підстави для заміни сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень

Необхідні умови для заміни судом сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень, - позиція Верховного Суду.

Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

  1. В Україні

Строк подання декларацій спливає: НАЗК встановлює додатковий час роботи «гарячої лінії»

12:01, 27 січня 2024
У Національному агентстві з питань запобігання корупції очікують на збільшення кількості подання декларацій в останні дні січня.
Строк подання декларацій спливає: НАЗК встановлює додатковий час роботи «гарячої лінії»
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За кілька днів, а саме 31 січня, спливає строк подання публічними службовцями декларацій за 2021 та 2022 звітні періоди. У зв’язку із цим у Національному агентстві з питань запобігання корупції очікують на збільшення кількості подання декларацій в останні дні січня.

Розуміючи це, НАЗК продовжує роботу «гарячої лінії». Фахівці контакт-центру надаватимуть консультації додатково: у суботу та неділю, 27 та 28 січня, з 10:00 до 17:00, а також 31 січня з 09:00 до 22:00.

Телефон контакт-центру НАЗК +38 (044) 200 06 94.

Також там зазначають що у зв’язку з великою кількістю звернень очікування з'єднання зі спеціалістом може тривати понад 10 хвилин, а у випадку використання всіх телефонних ліній з’єднання може не відбутися.

Водночас у НАЗК порекомендували користуватись роз’ясненнями у Базі знань або у форматі посібника, а також звертатись до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за місцем роботи.

Також задля коректного заповнення декларації радять користатися відеоінструкціями.

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