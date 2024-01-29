«Был бы моряком, сказал бы «полный вперед»: Денис Малюська раскрыл, как будут перезагрузить БЭБ

Денис Малюська заявил, что в вопросе перезагрузки БЭБ изменение законодательства будет сочетаться с кадровой работой.

Источник фото: Денис Малюська / facebook.com

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о перезагрузке работы Бюро экономической безопасности Украины.

Среди них:

- «О Бюро экономической безопасности Украины» по усовершенствованию работы Бюро» (№10439);

- «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности Украины» (№10440).

«(1) Уряд уже зареєстрував законопроект про вдосконалення добору керівника БЕБ та переатестацію його заступників. Процедура добору виписана за аналогією з добором директора НАБУ.

Це ПЕРШИЙ випадок, коли уряд ініціює застосування інструменту переважного голосу міжнародників БЕЗ тиску міжнародних партнерів.

На відміну від інших випадків (НАБУ, САП, ВРП, КСУ, ВККС) комітменту запровадити переважний голос ми НЕ робили.

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану (особисто я переатестацію не люблю, історично це завжди виявлялось пострілом у ногу для реформи будь-якого правоохоронного органу, імхо класичні звільнення і реорганізації кращі, але побачимо)», - написав він.

За словами міністра юстиції, уряд також зареєстрував законопроект, який змінює окремі положення КПК, з тим, щоб дати змогу зробити роботу БЕБ більш дружньою для бізнесу.

«(2) Ми плануємо розробити та зареєструвати ще кілька ініціатив, які торкнуться більш широкого кола питань кримінального процесу. На нашу думку, такий процес розбалансований:

- на етапі досудового розслідування баланс можливостей явно на стороні органу розслідування: надмірні та необгрунтовані обшуки, арешти, виїмки, підозри та знищення репутації прес-релізами аж просять якихось додаткових інструментів для захисту

- на етапі судового розгляду сторона захисту елементарно може затягнути справу на вічність та відволікти неймовірну кількість ресурсів судової системи зловживанням своїми процесуальними правами.

як результат: усі втратили інтерес до ключового - вироку суду. Суспільство вимагає щоб «негідник сів у тюрму одразу», правоохоронці розуміють що до вироку не дістануться і демонструють миттєвий ефект, публіка аплодує або кричить «фе» в залежності від симпатії/антипатії до підозрюваного», - заявив Малюська.

За його словам, треба виправити це, вдосконалити і збалансувати систему і зробити це спробують окремими законопроектами.

Міністр юстиції додав, що були уважно вивчені пропозиції від бізнес-асоціацій, але далеко не з усім у відомстві погоджуються, та пообіцяв, що стороні будуть у діалозі та будуть проведені необхідні обговорення та дискусії.

«Почуємо усіх.

я скептично ставлюсь до того, що законом можна гарантовано зупинити зловживання повноваженнями. Історія законопроектів «маски-шоу стоп», «маски-шоу стоп-2» та інших – тому підтвердження. Працювали вони максимум кілька місяців поки не стало зрозуміло яким чином їх обходити.

Тому зміна законодавства буде поєднуватися з кадровою роботою (БЕБ тому приклад), та аналітикою даних (як це передбачено в указі Президента).

був би моряком, сказав би «повний вперед»! (цікаво чи кажуть так моряки у реальному житті))», - резюмував Малюська.

У свою чергу у пресслужбі Мін’юста зазначають, що проєкт закону №10439 стосується вдосконалення добору керівника БЕБ та переатестацію його заступників.

Так, документ:

- передбачає вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора Бюро, їх права та обов’язки, порядок прийняття ними рішень;

- уточнює підстави звільнення директора БЕБ. Встановлюється обов’язковість проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням особи на посаду в БЕБ.

- пропонує визначити положення щодо формування та ухвалення рішення Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ, уточнити права і обов’язки її членів та встановити, що фінансування діяльності зазначеної Комісії та її членів може здійснюватися шляхом залучення міжнародної технічної допомоги.

- передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану. Передбачається обов’язкове проходження атестації заступниками директора БЕБ в порядку, передбаченому Кабінетом міністрів, а також через один рік після припинення чи скасування воєнного стану проведення атестації працівників Бюро економічної безпеки, які призначені на посади до набрання чинності цим Законом.

Проєкт закону №10440 змінює окремі положення КПК з тим, щоб дати змогу зробити роботу БЕБ більш дружньою для бізнесу.

Зокрема:

- пропонується доповнити статтю 41 частиною четвертою, положеннями якої передбачити у кримінальних провадженнях надання підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам письмових доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, детективом Бюро економічної безпеки України або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні;

- доповнюється стаття 165 положеннями, якими передбачено удосконалення порядку виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, передбачивши, що виконання вказаної ухвали здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена;

- аналогічні зміни пропонується внести до частини першої статті 236 КПК, положення яких стосуються виконання ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена;

- передбачено внесення змін до статті 216 КПК, якими досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201, 305 КК, що підслідні слідчим органам безпеки, передбачається віднести до підслідності БЕБ.

Законопроєкти розроблено в рамках реалізації фіскальних структурних реформ, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року та від 19 червня 2023 року, з метою удосконалення правових засад діяльності БЕБ.

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