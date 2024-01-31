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  1. В Украине

В Офисе Президента сообщили состав рабочей группы по интеграции Украины в НАТО

16:57, 31 января 2024
В эту группу вошли, в частности, бывшие президенты Литвы и Польши.
В Офисе Президента сообщили состав рабочей группы по интеграции Украины в НАТО
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В Офисе Президента сообщили о создании рабочей группы по продвижению вступления Украины в НАТО. В ее состав вошли более десятка экс-чиновников и профильных экспертов. Об этом говорится в коммюнике ОП.

Отмечается, что официальное название группы – Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, ее будут совместно возглавлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Основная цель группы – наработка системного видения дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности как один из ключевых факторов региональной и мировой безопасности.

В состав группы вошли:

  • бывший президент Литвы Даля Грибаускайте
  • бывший президент Польши Александр Квасьневский
  • экс-премьер Британии Борис Джонсон
  • экс-премьер Финляндии Санна Марин
  • бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
  • бывший премьер Польши Марек Белка
  • экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда
  • экс-премьер Швеции Карл Бильдт
  • бывший глава МИД Великобритании лорд Уильям Хейг
  • бывшая руководительница министерств иностранных дел, внутренних дел и обороны Франции Мишель Аллио-Мари
  • сопредседатель комитета по иностранным делам и обороне парламента Германии Омид Нурипур
  • бывший министр обороны, министр юстиции и генеральный прокурор, министр иностранных дел Канады Питер Маккей
  • бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Уэсли Кларк
  • бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер
  • экс-заместитель генсека НАТО Хайнер Браусс (Германия)
  • экс-заместитель генсека НАТО Гидримас Еглинскас (Литва).

"Целью этой новой группы является прежде всего работа со странами-членами НАТО, с экспертной средой, политической средой, чтобы создать атмосферу, которая помогла бы нашему продвижению на этом пути. У Украины есть амбициозные ожидания и от Вашингтонского саммита НАТО в этом году, и по поводу шагов, которые привели бы нас к полноценному членству", – сказал Андрей Ермак.

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