В Офисе Президента сообщили состав рабочей группы по интеграции Украины в НАТО

В Офисе Президента сообщили о создании рабочей группы по продвижению вступления Украины в НАТО. В ее состав вошли более десятка экс-чиновников и профильных экспертов. Об этом говорится в коммюнике ОП.
Отмечается, что официальное название группы – Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, ее будут совместно возглавлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Основная цель группы – наработка системного видения дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности как один из ключевых факторов региональной и мировой безопасности.
В состав группы вошли:
- бывший президент Литвы Даля Грибаускайте
- бывший президент Польши Александр Квасьневский
- экс-премьер Британии Борис Джонсон
- экс-премьер Финляндии Санна Марин
- бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
- бывший премьер Польши Марек Белка
- экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда
- экс-премьер Швеции Карл Бильдт
- бывший глава МИД Великобритании лорд Уильям Хейг
- бывшая руководительница министерств иностранных дел, внутренних дел и обороны Франции Мишель Аллио-Мари
- сопредседатель комитета по иностранным делам и обороне парламента Германии Омид Нурипур
- бывший министр обороны, министр юстиции и генеральный прокурор, министр иностранных дел Канады Питер Маккей
- бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Уэсли Кларк
- бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер
- экс-заместитель генсека НАТО Хайнер Браусс (Германия)
- экс-заместитель генсека НАТО Гидримас Еглинскас (Литва).
"Целью этой новой группы является прежде всего работа со странами-членами НАТО, с экспертной средой, политической средой, чтобы создать атмосферу, которая помогла бы нашему продвижению на этом пути. У Украины есть амбициозные ожидания и от Вашингтонского саммита НАТО в этом году, и по поводу шагов, которые привели бы нас к полноценному членству", – сказал Андрей Ермак.
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